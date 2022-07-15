Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о том, что будущим министром социальной политики после отставки Марины Лазебной станет Оксана Жолнович.

Об этом Железняк написал в своем Telegram-канале.

"Как я и говорил, министр социальной политики Марина Лазебная подала в отставку. Как раз сейчас общаемся на фракции с будущим министром Оксаной Жолнович. Произвела позитивное впечатление, буду поддерживать назначение", - сообщил народный депутат.

Оксана Жолнович является руководителем Департамента социальной политики и здравоохранения Офиса Президента Украины.

Кроме того, Жолнович - практикующий адвокат в сфере трудового, гражданского, семейного и административного права, а также член и основатель ряда общественных организаций и политической партии "Сила Людей".

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