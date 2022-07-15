Глава Министерства социальной политики Марина Лазебная подала в отставку.

Об этом написал у себя в Telegram-канале представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

"В Верховную Раду поступило заявление Лазебной Марины Владимировны об отставке с должности Министра социальной политики Украины", - написал Мельничук.

Скриншот: Telegram/Тарас Мельничук: КМУ ВРУ

Отметим, что во время своего назначения на этот пост Марина Лазебная считалась человеком, близким к украинскому миллиардеру Ринату Ахметову.

Ранее "Страна" писала, что народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая раскритиковала губернатора Луганской области Сергея Гайдая и предположила, что скоро он уйдет в отставку. Она заявила, что Гайдай, не будучи военным, комментирует военные операции.

Также мы сообщали, что все громче разговоры в коридорах власти, что под Иваном Бакановым, давним соратником и другом президента, шатается кресло руководителя Службы безопасности Украины. "Страна" разбиралась, отправят ли в отставку главу СБУ Баканова и на что это может повлиять.