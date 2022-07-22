В повестке дня Верховной Рады уже зарегистрированы вопросы о назначении новых глав СБУ и Генпрокуратуры. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале.



На следующей неделе "возможны и другие кадровые изменения", - написал он.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, нового генпрокурора Украины могут назначить в ближайшие 10 дней.

Собеседники "Страны" в Раде называют возможными кандидатами нынешнего и.о. генпрокурора Алексея Симоненко и главу комитета Рады по правовой политике Андрея Костина.

На место главы СБУ вместо Ивана Баканова назначен Василий Малюк, который присутствовал при задержании по обвинению в госизмене экс-главы СБУ Крыма Олега Кулинича, имеет прямую коммуникацию с главой Офиса президента Андреем Ермаком и непосредственно участвует в задержании членов организованных преступных группировок.

Тем временем война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.