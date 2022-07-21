Назначение нового генерального прокурора Украины ожидается в ближайшие 10 дней.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Сейчас называется две кандидатуры на должность генпрокурора - и.о. генпрокурора Алексея Симоненко и главы комитета Рады по правовой политике Андрея Костина.

Напомним, 19 июля Верховная Рада Украины уволила Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора. "За" соответствующее решение проголосовали 264 депутата в ходе сегодняшнего заседания. В тот же день Зеленский официально уволил Венедиктову с поста генпрокурора.

Экс-спикер Рады Разумков рассказал "Стране", что выступление Венедиктовой в парламенте проходило по короткой процедуре. Без вопросов-ответов. Кроме того, по словам Разумкова, на заседании комитета ей задавали вопрос, законно ли ее увольнение, на что она ответила утвердительно.

При этом накануне Венедиктова дала понять, что не хочет увольняться по собственному желанию и намекнула на незаконность такого решения.

В связи с этим Венедиктову собираются назначить на дипломатическую должность. По информации источника "Страны" в руководстве Офиса президента, Ирина Венедиктова в ближайшем будущем может быть назначена послом Украины в Швейцарии. Сейчас эту должность занимает Артем Рыбченко, у которого 25 июня истек срок ротации.