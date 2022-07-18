Еще один вывод, который можно сделать из комментария Ирины Венедиктовой по поводу ее отстранения, это то, что она не хочет увольняться "по собственному" и предлагает Владимиру Зеленскому самому подать представление на ее увольнение с поста генерального прокурора.

Об этом пишет телеграм-канал "Политика страны".

"Если соответствующее постановление будет зарегистрировано в стенах парламента, я ни на секунду не задумаюсь и прибуду на отчет к народным избранникам", - написала Венедиктова.

"Видимо, предложение писать заявление на увольнение ей уже поступило (или поступит в ближайшее время). Но она на него не соглашается. По крайней мере пока", - комментирует Telegram-канал.

Ранее мы писали, что одной из причин, почему главу СБУ Ивана Баканова и Венедиктову не уволили, а именно отстранили с должностей, является отсутствие кандидатов на замену.

Также "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский объяснил, почему отстранил Ирину Венедиктову и Ивана Баканова.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.