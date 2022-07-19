Утром 19 июля профильный комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности не смог собрать кворум для проведения заседания по постановлению об увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По информации источника "Страны" в руководстве Верховной Рады, ближе к полудню состоится повторное заседание правоохранительного комитета Верховной Рады по этому вопросу.

По словам источника, утром кворум не собрали, потому что сообщение о заседании появилось поздно, за 10 минут до начала заседания.

"Не все депутаты успели добежать, генпрокурора не было, поэтому перенесли на более позднее время", - сообщил источник "Страны".

Отметим, что без рассмотрения на комитете вопрос не может быть вынесен на рассмотрение в зал Верховной Рады.

Напомним, президент Владимир Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову 17 июля.

После этого Венедиктова дала понять, что не хочет увольняться по собственному желанию.

"Страна" подробно разбиралась, почему президент отстранил главу СБУ и генпрокурора.

Кроме того, сообщалось, что 19 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Венедиктовой.

Также сегодня профильный комитет Рады поддержал увольнение Баканова с должности главы СБУ.