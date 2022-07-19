Комитет Рады не собрал кворум для рассмотрения увольнения Венедиктовой. Сегодня состоится повторное заседание
Утром 19 июля профильный комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности не смог собрать кворум для проведения заседания по постановлению об увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой.
По информации источника "Страны" в руководстве Верховной Рады, ближе к полудню состоится повторное заседание правоохранительного комитета Верховной Рады по этому вопросу.
По словам источника, утром кворум не собрали, потому что сообщение о заседании появилось поздно, за 10 минут до начала заседания.
"Не все депутаты успели добежать, генпрокурора не было, поэтому перенесли на более позднее время", - сообщил источник "Страны".
Отметим, что без рассмотрения на комитете вопрос не может быть вынесен на рассмотрение в зал Верховной Рады.
Напомним, президент Владимир Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову 17 июля.
После этого Венедиктова дала понять, что не хочет увольняться по собственному желанию.
"Страна" подробно разбиралась, почему президент отстранил главу СБУ и генпрокурора.
Кроме того, сообщалось, что 19 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Венедиктовой.
Также сегодня профильный комитет Рады поддержал увольнение Баканова с должности главы СБУ.