Профильный комитет Рады поддержал увольнение Баканова с должности главы СБУ
Во вторник, 19 июля, профильный Комитет Верховной Рады по обороне поддержал увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ.
Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.
В ходе голосование 8 человек поддержали увольнение Баканова, 3 - воздержались.
На заседании комитета Баканова не выступал с отчетом.
Напомним, 17 июля Зеленский подписал указ об отстранении главы СБУ Ивана Баканова.
После этого Зеленский дал понять, что отстранил Баканова после задержания экс-главы СБУ Крыма Кулинича.
"Мне доложили об операции ГБР по пособникам врага. ГБР и СБУ задержали бывшего главу управления СБУ по Крыму. Собрано достаточно доказательств его предательства", - сказал Зеленский.
Также Зеленский отстранил от должности Венедиктову, и. о. генпрокурора стал Алексей Симоненко.
"Страна" разбиралась, почему президент отстранил Ивана Баканова и Ирину Венедиктову.
Кроме того, мы писали, что 18 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Баканова.
Сегодня, 19 июля, президент внес в Раду проект постановления об увольнении Венедиктовой с поста генпрокурора.