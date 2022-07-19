Во вторник, 19 июля, профильный Комитет Верховной Рады по обороне поддержал увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

В ходе голосование 8 человек поддержали увольнение Баканова, 3 - воздержались.

На заседании комитета Баканова не выступал с отчетом.

Напомним, 17 июля Зеленский подписал указ об отстранении главы СБУ Ивана Баканова.

После этого Зеленский дал понять, что отстранил Баканова после задержания экс-главы СБУ Крыма Кулинича.

"Мне доложили об операции ГБР по пособникам врага. ГБР и СБУ задержали бывшего главу управления СБУ по Крыму. Собрано достаточно доказательств его предательства", - сказал Зеленский.

Также Зеленский отстранил от должности Венедиктову, и. о. генпрокурора стал Алексей Симоненко.

"Страна" разбиралась, почему президент отстранил Ивана Баканова и Ирину Венедиктову.

Кроме того, мы писали, что 18 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Баканова.

Сегодня, 19 июля, президент внес в Раду проект постановления об увольнении Венедиктовой с поста генпрокурора.