Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о предоставлении согласия на увольнение с должности генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которую он ранее отстранил от должности.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Ранее Зеленский подал представление в Раду на увольнение главы СБУ Ивана Баканова.

Напомним, Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова.

Как писала "Страна", это самые громкие и крупные кадровые перемены в Украине с начала войны.

Венедиктова же дала понять, что не хочет увольняться по собственному желанию и намекнула на незаконность такого решения.

Мы также писали, что Госдеп следит за ситуацией в Киеве после отстранения Баканова и Венедиктовой.

В отдельном материале мы подробно рассказывали, почему президент принял такое решение.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.