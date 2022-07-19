Госдепартамент США "следит за ситуацией" в украинской власти после отстранения главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой из-за случаев госизмены.

Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге 18 июля.

"Нам известно об этих сообщениях, и мы продолжим внимательно следить за ситуацией. Мы находимся в ежедневном контакте с нашими украинскими партнерами", — сказал Прайс.

Государственный департамент "надеется на информацию", которой он делится с украинскими партнерами, чтобы "помочь им собрать доказательства для привлечения к ответственности тех, кто, возможно, совершил военные преступления и другие злодеяния", добавил Прайс.

Большая часть информации, которую США передают Офису генпрокурора Украины на "рутинной основе", является "информацией из открытых источников", добавил Прайс.

"У нас есть отношения по обмену разведданными с нашими украинскими коллегами, то есть мы продолжаем это делать", — сказал Прайс.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский вслед за отстранением Баканова собрался уволить почти три десятка сотрудников СБУ.

Также мы приводили комментарий Венедиктовой по поводу отстранения. Она дала понять, что не хочет увольняться по собственному желанию.