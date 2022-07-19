Венедиктова может стать послом Украины в Швейцарии
Ирину Венедиктову, которую сегодня Рада уволила с должности генпрокурора, собираются назначить на дипломатическую должность. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафоне.
"Ждем через несколько дней или через неделю ее новое назначение на дипломатическом фронте", - сказал он.
Ранее "Страна" писала, что Венедиктова может стать послом в одной из стран Европы. В частности, по информации источника "Страны" в руководстве Офиса президента, Ирина Венедиктова в ближайшем будущем может быть назначена послом Украины в Швейцарии. Сейчас эту должность занимает Артем Рыбченко, у которого 25 июня истек срок ротации (составляет 4 года - Ред.).
Напомним, свое увольнение Венедиктова назвала законным, хоть накануне дала понять, что не хочет увольняться по собственному желанию и намекнула на незаконность такого решения.
Несмотря на это, президент Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Венедиктовой. Позже сообщалось, что Комитет Рады не собрал кворум для рассмотрения ее увольнения.
В отдельном материале мы подробно рассказывали, почему президент принял такое решение.
Тем временем война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.