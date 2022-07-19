Ирину Венедиктову, которую сегодня Рада уволила с должности генпрокурора, собираются назначить на дипломатическую должность. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафоне.

"Ждем через несколько дней или через неделю ее новое назначение на дипломатическом фронте", - сказал он.

Ранее "Страна" писала, что Венедиктова может стать послом в одной из стран Европы. В частности, по информации источника "Страны" в руководстве Офиса президента, Ирина Венедиктова в ближайшем будущем может быть назначена послом Украины в Швейцарии. Сейчас эту должность занимает Артем Рыбченко, у которого 25 июня истек срок ротации (составляет 4 года - Ред.).

Напомним, свое увольнение Венедиктова назвала законным, хоть накануне дала понять, что не хочет увольняться по собственному желанию и намекнула на незаконность такого решения.