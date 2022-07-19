Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал "Стране" подробности голосования за отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой в Верховной Раде.

"Выступление проходило по короткой процедуре. Без вопросов-ответов. Ирина Венедиктова коротко выступила и попросила в дальнейшем поддерживать реформу прокуратуры. Я знаю, что на заседании комитета ей задавали вопрос, законно ли ее увольнение, она сказала, что "да", - рассказал Дмитрий Разумков.

По его словам, ходят разговоры о том, что в дальнейшем Ирина Венедиктова продолжит работу на дипломатической службе. Возможно, послом в одной из европейских стран.

Напомним, накануне Венедиктова дала понять, что не хочет увольняться по собственному желанию и намекнула на незаконность такого решения.

Несмотря на это, президент Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Венедиктовой. Позже сообщалось, что Комитет Рады не собрал кворум для рассмотрения ее увольнения.

В отдельном материале мы подробно рассказывали, почему президент принял такое решение.

Тем временем война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.