Рада уволила Венедиктову с должности генпрокурора
Верховная Рада Украины уволила Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора.
"За" соответствующее решение проголосовали 264 депутата в ходе сегодняшнего заседания.
Голоса по фракциям распределились следующим образом:
- Слуга народа - 198,
- Платформа за жизнь и мир - 14,
- Восстановление Украины - 10,
- Батькивщина - 10,
- За будущее - 9,
- Внефракционные - 5,
- Европейская солидарность и Голос - 0 голосов.
Напомним, Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова.
Как писала "Страна", это самые громкие и крупные кадровые перемены в Украине с начала войны.
Венедиктова же дала понять, что не хочет увольняться по собственному желанию и намекнула на незаконность такого решения.
Сегодня Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Венедиктовой. Позже сообщалось, что Комитет Рады не собрал кворум для рассмотрения ее увольнения.
В отдельном материале мы подробно рассказывали, почему президент принял такое решение.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.
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