Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Верховная Рада Украины уволила Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора.

"За" соответствующее решение проголосовали 264 депутата в ходе сегодняшнего заседания.

Голоса по фракциям распределились следующим образом:

  • Слуга народа - 198,
  • Платформа за жизнь и мир - 14,
  • Восстановление Украины - 10,
  • Батькивщина - 10,
  • За будущее - 9,
  • Внефракционные - 5,
  • Европейская солидарность и Голос - 0 голосов.

Напомним, Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова.

Как писала "Страна", это самые громкие и крупные кадровые перемены в Украине с начала войны.

Венедиктова же дала понять, что не хочет увольняться по собственному желанию и намекнула на незаконность такого решения.

Сегодня Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Венедиктовой. Позже сообщалось, что Комитет Рады не собрал кворум для рассмотрения ее увольнения.

В отдельном материале мы подробно рассказывали, почему президент принял такое решение.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале

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