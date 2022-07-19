Верховная Рада Украины уволила Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора.

"За" соответствующее решение проголосовали 264 депутата в ходе сегодняшнего заседания.

Голоса по фракциям распределились следующим образом:

Слуга народа - 198,

Платформа за жизнь и мир - 14,

Восстановление Украины - 10,

Батькивщина - 10,

За будущее - 9,

Внефракционные - 5,

Европейская солидарность и Голос - 0 голосов.

Напомним, Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова.

Как писала "Страна", это самые громкие и крупные кадровые перемены в Украине с начала войны.

Венедиктова же дала понять, что не хочет увольняться по собственному желанию и намекнула на незаконность такого решения.

Сегодня Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Венедиктовой. Позже сообщалось, что Комитет Рады не собрал кворум для рассмотрения ее увольнения.

В отдельном материале мы подробно рассказывали, почему президент принял такое решение.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.