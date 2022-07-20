Увольнение Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора обернулось новыми политическими интригами.

Одна касается дальнейшей судьбы самой Венедиктовой, которая, похоже, осталась недовольной внезапной потерей должности, хотя и громко не протестовала. Другая связана с тем, кто же теперь возглавит Офис генерального прокурора вместо нее.

Подробности - в статье "Страны".

Волнения власти

Как сообщала "Страна", 19 июля Верховная Рада дала согласие на увольнение ранее отстраненной президентом Венедиктовой с поста генпрокурора. Соответствующий проект постановления №7567 поддержали 264 народных депутата. Вскоре появился и президентский указ, которым Венедиктова была уволена. Первая в Украине женщина-генпрокурор проработала на этой должности два года и четыре месяца с небольшим.

Сама тема увольнения Венедиктовой в Раде, к удивлению, вызвала трудности, которые, впрочем, власть преодолела. Начнем с того, что генпрокурорша дала понять, что обиделась на способ (отстранение от должности), каким ее решили убрать: "кулуарно, без выражения взаимного уважения, не по-деловому", как отметила она в своем посте в Фейсбуке.

Более того, она дала понять, что считает свое отстранение, предшествующее увольнению, незаконным, хотя "процедура увольнения генпрокурора всем хорошо известна, другая не предусмотрена законом".

Увольняет и назначает генпрокурора президент, заручившись согласием Рады. А Зеленский же решил отстранить Венедиктову (и главу СБУ Ивана Баканова), воспользовавшись принятыми в мае поправками в закон на период военного положения.

Правда, прямо перечить президенту Венедиктова не решилась. Но протест свой выразила тем, что отказалась писать заявление на увольнение с должности по собственному желанию.

"Если соответствующее постановление (то есть представление на ее увольнение - Ред.) будет зарегистрировано в стенах парламента, я ни на секунду не задумаюсь и прибуду на отчет к народным избранникам", - написала Венедиктова в своем посте.

Наличие заявления "по собственному" - важный момент. Так как это указано одним из требований для увольнения в законе о прокуратуре. Три других - дисциплинарное производство, задолженность по уплате алиментов и выражение недоверия Верховной Радой (минимум 150 голосов депутатов) - не подходили для случая Венедиктовой.

Отсутствие заявления вызвало некоторое недовольство в комитете Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Сторонники Венедиктовой среди членов комитета воспользовались ситуацией, чтобы подыграть ей.

"Часть членов были за нее, включая даже председателя Ионушаса, который, скорее, не понял Банковую с Бакановым (считается, что Сергей Ионушас близок к уволенному в один день с Венедиктовой главе СБУ - Ред.), людей из группы Разумкова (оппозиционно настроенный экс-спикер Дмитрий Разумков - Ред.). Кроме того, против выступил и близкий к Авакову депутат Бакумов», - объясняет источник, близкий к руководству фракции "Слуги народа" (СН). Комитет отказался рекомендовать парламенту поддержать представление президента, предложив депутатам самим определяться.

Власть это заставило слегка заволноваться.

"Давиду (лидеру фракции "Слуги народа" Давиду Арахамии - Ред.) пришлось собирать голоса", - говорит источник, близкий к Арахамии.

Сама Венедиктова, впрочем, право президента просить Раду ее уволить не оспаривала.

"Меня спросили на комитете…, должен ли был президент внести такое представление. Да, президент имел право на это решение. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день солдат в окопе не должен думать о власти и что там во власти происходит. Мы должны быть едины как никогда", - заявила генпрокурор с парламентской трибуны.

Из 264 голосов за ее отставку СН дала 198. Плюс 17 голосов депутатской группы "Доверие", 10 - депгруппы "Восстановление Украины", девять - депгруппы "За будущее", 10 - фракции "Батькивщины", 14 - депгруппы "Платформа за жизнь и мир", шесть - внефракционных.

При этом проголосовали против только три депутата и все они из «Слуги народа», включая упомянутого выше Бакумова.

В этот же день Рада 265 голосами поддержала постановление №7564 об увольнении главы СБУ Баканова.

Оперативно были изданы и указы президента об обоих уволенных.

Будущий дипломат

Как дают понять собеседники "Страны", близкие к Офису президента, то, что стороны не стали раздувать скандал, повлияло предложение Банковой экс-генпрокурорше.

Как сообщала "Страна", Венедиктова может поехать послом Украины в Швейцарию. Сейчас эту должность занимает Артем Рыбченко, у которого уже подошел срок ротации.

"Это будет первый пример цивилизованного перехода из одного ведомства в другое", - похвалил способ разрешения конфликта с Венедиктовой ее сторонник в правоохранительном комитете.

Он прогнозирует, что указ президента об этом назначении нужно ждать в течение недели.

"Пост посла для Ирины [Венедиктовой] - это и благодарность, и, наверное, синекура. Впрочем, есть мнение в Офисе президента, что нужны подкрепления для дипломатической службы. Если отправлять "высокоуровневых людей", это поможет нашей внешней политике. Ирина как раз такая. И Швейцария же не просто приятная страна. Там проблема с подключением их к санкциям против России плюс разные международные органы, в том числе суды, где пригодится опыт Венедиктовой", - говорит источник, близкий к руководству СН.

При этом ещё один из власти говорит, что Венедиктова в любом случае не поднимала бы скандал.

"Она человек очень амбициозный и высокого о себе мнения. Поэтому, конечно, ей тяжело было держать себя в руках после известия об отстранении от должности. Но пришлось стерпеть. По ней много собрано материалов о коррупции. А потому уходить со скандалом было не в ее интересах. Но и для Банковой иметь в Киеве смертельно обиженную Венедиктову было опасно. Поэтому и решили по обоюдному согласию отправить ее на дипломатическую службу", - говорит источник.

Выборы из своих

Теперь все ждут, кого же Банковая предложит на генпрокурорское кресло. Собеседники в Раде называют возможными кандидатами нынешнего и.о. генпрокурора Алексея Симоненко и главу комитета Рады по правовой политике Андрея Костина.

Глава правового комитета Андрей Костин (в центре) считается одним из кандидатов на нового генпрокурора, а его заменой в комитет может быть коллега Ольга Совгиря (слева), фото: kompravpol.rada.gov.ua

Теперь все ждут, кого же Банковая предложит на генпрокурорское кресло. Собеседники в Раде называют возможными кандидатами нынешнего и.о. генпрокурора Алексея Симоненко и главу комитета Рады по правовой политике Андрея Костина.

Симоненко 45 лет, он заслуженный юрист Украины. В органах прокуратуры работает с 1998 года, однако с 2010-го по 2018 год проходил службу в органах СБУ. С 27 марта 2020 года Симоненко занимает должность замгенпрокурора.

49-летний одесский адвокат Костин прошел в Раду по избирательному списку СН под номером 108 как беспартийный. Но с 10 ноября 2019 года он уже член партии. Когда Венедиктова еще руководила правовым комитетом, он был ее заместителем, возглавляя подкомитет по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека и альтернативного решения споров.

В базе YouControl Костин фигурирует как сооснователь общественной организации "Одесский дипломатический клуб" и адвокатской компании "Право", которой и руководил.

Во власти он занимает важное, хотя и не очень заметное для неискушенных людей место. На нем лежит, например, общение со стороны Украины со многими зарубежными партнерами по профилю. Он занимается также затянувшейся судебной реформой. На Банковой на Костина были особые виды. Его видели главой САП, но он не дошел до финала конкурса, как считается, из-за позиции международных экспертов.

Фавора Костин, впрочем, не растерял. Его считают близким к главе Офиса президента Андрею Ермаку. Также, впрочем, как и Симоненко.

При этом, один из коллег Костина считает, что у того нет амбиций идти на генпрокурора ("хлопот слишком много и есть большой риск подставы"). По его мнению, «на данном этапе больше шансов у Симоненко».

"Костин не из системы прокуратуры. Поэтому будет как минимум первое время декорацией. А зачем иметь такую декорацию, если Симоненко с политической точки зрения ничем от Костина не отличается, но при этом изнутри системы и понимает как там все работает", - говорит источник.