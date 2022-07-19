Парламент уволил Ивана Баканова с должности главы СБУ. В зале его не было.

Об этом написал в своем Телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк.

За проголосовали 265 депутатов.

Разбивка по фракциям следующая:

Слуга народа - 203

ЕС- 0

Батькивщина – 11

Платформа за жизнь и мир- 2

За будущее – 12

Голос - 0

Доверие – 17

Восстановление Украины – 11

Внефракционные - 9

Комментируя процесс голосования, Железняк процитировал выступление Сергея Рахманина: "Ответы на вопросы мы не получили, и независимо от того, кто будет избран, эти вопросы останутся без ответа".

Также Железняк отметил, что опрос назначения нового главы СБУ на сегодняшнее заседание не выносили.

Как писала "Страна", 18 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Баканова.

Зеленский дал понять, что отстранил Баканова после задержания экс-главы СБУ Крыма Кулинича.

"Мне доложили об операции ГБР по пособникам врага. ГБР и СБУ задержали бывшего главу управления СБУ по Крыму. Собрано достаточно доказательств его предательства", - сказал Зеленский.

Также Зеленский отстранил от должности Венедиктову, и. о. генпрокурора стал Алексей Симоненко.

"Страна" разбиралась, почему президент отстранил Ивана Баканова и Ирину Венедиктову.

Сегодня, 19 июля, президент внес в Раду проект постановления об увольнении Венедиктовой с поста генпрокурора.

Тем временем война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.