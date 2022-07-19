Ирина Венедиктова с сегодняшнего дня официально уволена с поста генерального прокурора Украины.

Об этом говорится в соответствующем указе президента Украины Владимира Зеленского, который опубликован во вторник, 19 июля.

Напомним, свое увольнение Венедиктова назвала законным, хоть накануне дала понять, что не хочет увольняться по собственному желанию и намекнула на незаконность такого решения.

Несмотря на это, президент Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Венедиктовой. Позже сообщалось, что Комитет Рады не собрал кворум для рассмотрения ее увольнения.

В отдельном материале мы подробно рассказывали, почему президент принял такое решение.

Также мы сообщали, что Ирину Венедиктову собираются назначить на дипломатическую должность. По информации источника "Страны" в руководстве Офиса президента, Ирина Венедиктова в ближайшем будущем может быть назначена послом Украины в Швейцарии.

Тем временем война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.