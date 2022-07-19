Владимир Зеленский сделал ряд кадровых перестановок. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы СБУ Владимира Горбенко и сменил руководителей СБУ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях.

Об этом свидетельствуют указы главы государства, обнародованные на сайте Офиса президента.

В частности, Владимир Зеленский уволил:

  • Евгения Борзилова с должности главы Управления СБУ в Полтавской области:
  • Ивана Рудницкого с должности главы главы Управления СБУ Закарпатской области.
  • Владимира Краснянского с должности главы главы Управления СБУ в Днепропетровской области.
  • Руслана Григоренко с должности главы главы Управления СБУ в Сумской области.
  • Сергея Лысака с должности главы главы Управления СБУ в Житомирской области.

На должность глав областных управлений президент назначил:

  • В Харьковской области - Александра Куца;
  • в Сумской области - Эдуарда Федорова;
  • в Полтавской области - Ивана Рудницкого;
  • в Закарпатской области - Евгения Борзилова;
  • в Днепропетровской области - Сергея Лысака.

Зеленский сменил руководство СБУ в 5 областях

Зеленский сменил руководство СБУ в 5 областях

Напомним, сегодня Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Венедиктовой.

Ранее Зеленский подал представление в Раду на увольнение главы СБУ Ивана Баканова.

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