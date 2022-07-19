Зеленский уволил замглавы СБУ и сменил руководителей СБУ в пяти областях
Президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы СБУ Владимира Горбенко и сменил руководителей СБУ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях.
Об этом свидетельствуют указы главы государства, обнародованные на сайте Офиса президента.
В частности, Владимир Зеленский уволил:
- Евгения Борзилова с должности главы Управления СБУ в Полтавской области:
- Ивана Рудницкого с должности главы главы Управления СБУ Закарпатской области.
- Владимира Краснянского с должности главы главы Управления СБУ в Днепропетровской области.
- Руслана Григоренко с должности главы главы Управления СБУ в Сумской области.
- Сергея Лысака с должности главы главы Управления СБУ в Житомирской области.
На должность глав областных управлений президент назначил:
- В Харьковской области - Александра Куца;
- в Сумской области - Эдуарда Федорова;
- в Полтавской области - Ивана Рудницкого;
- в Закарпатской области - Евгения Борзилова;
- в Днепропетровской области - Сергея Лысака.
Напомним, сегодня Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Венедиктовой.
Ранее Зеленский подал представление в Раду на увольнение главы СБУ Ивана Баканова.