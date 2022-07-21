Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ о роспуске парламента.

Об этом сообщает канцелярия президента.

"Президент республики Серджо Маттарелла, заслушав председателей двух палат парламента, в соответствии со статьей 88 Конституции подписал указ о роспуске Сената Республики и Палаты депутатов, который был скреплен подписью председателя кабинета министров. Указ о роспуске будет передан председателям Сената республики и Палаты депутатов генеральным секретарем президиума республики Уго Дзампетти", - сказано на сайте канцелярии.

"Будут назначены новые выборы. Италия входит в период сильный политической турбулентности. И, возможно, не только Италия", - прокомментировал новость Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, сегодня Маттарелла принял отставку премьера страны Марио Драги.

14 июля Драги, возглавлявший кабинет с февраля 2021 года, заявил совету министров, что уходит в отставку.

Однако тогда президент Италии отказался принять отставку премьер-министра.