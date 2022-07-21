Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг, 21 июля, принял отставку премьера страны Марио Драги.

Об этом 21 июля сообщает канцелярия главы государства.

"Серджо Маттарелла принял сегодня премьер-министра Италии Марио Драги, который после обсуждения ситуации, сложившейся после голосования в Сенате, передал прошение об отставке своего правительства. Президент республики принял это к сведению, правительству поручено выполнять текущие обязанности", — говорится в заявлении президента.

Ранее Драги заявлял, что хочет уйти в отставку несмотря на то, что парламент выразил ему вотум доверия.

Напомним, мы писали, что премьер-министр Италии Марио Драги 14 июля заявил совету министров, что уходит в отставку. Драги возглавил кабинет министров Италии в феврале 2021 года.

Драги сообщил своему кабинету министров, что предложит президенту свою отставку после отказа союзника по коалиции – "Движения пяти звезд" – поддержать правительственный законопроект.

Однако тогда президент Италии Серджо Маттарелла отказался принять отставку премьер-министра Марио Драги.

Глава Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предупреждал, что отставка премьера Марио Драги грозит лишить Украину военной поддержки Италии. Он напомнил, что Драги был одним из самых активных западных лидеров, выступавших против Путина. В частности, одним из первых предложил жесткие санкции и заморозку валютных резервов России, а также поддержал кандидатуру Украины в ЕС.