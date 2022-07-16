Глава Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предупредил, что отставка премьера Марио Драги грозит лишить Украину военной поддержки Италии.

Об этом он сказал в телефонном интервью изданию Politico.

"Русские прямо сейчас празднуют падение еще одного западного правительства", — сказал Ди Майо. "Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправить оружие. Это одна из многих серьезных проблем".

По его словам, если правительство рухнет, оно продолжит выполнять роль временного исполнителя с ограниченными полномочиями до окончания выборов. Это может привести к параличу, лишив страну права продолжать вооружать Украину, помогать семьям в условиях кризиса стоимости жизни или подписывать новые газовые соглашения для создания резервов на случай, если Россия закроет краны, предупредил Ди Майо.

Он напомнил, что Драги был одним из самых активных западных лидеров, выступавших против Путина. В частности, одним из первых предложил жесткие санкции и заморозку валютных резервов России, а также поддержал кандидатуру Украины в ЕС.

Ранее мы писали, что премьер-министр Италии Марио Драги заявил совету министров, что скоро уходит в отставку. Пока что само заявление не написано.

Однако президент Италии Серджо Маттарелла отказался принять отставку премьер-министра Марио Драги. Глава кабинета ранее заявил о намерении уйти с поста из-за разногласий с партнёрами по правящей коалиции.