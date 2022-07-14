Стали известны причины, по которым премьер-министр Италии Марио Драги подал заявление об отставке.

Об этом пишет Associated Press.

Днем Драги сообщил своему кабинету министров, что сегодня вечером предложит президенту свою отставку после отказа союзника по коалиции – "Движения пяти звезд" – поддержать правительственный законопроект.

"Большая часть национального единства, которая поддерживала это правительство с момента его создания, больше не существует", - сказал Драги в заявлении, опубликованном его офисом.

Если правительственный кризис не будет разрешен быстро, президент Серджо Маттарелла может распустить парламент и объявить выборы уже в сентябре.

Между тем Маттарелла отказался принять отставку премьер-министра Марио Драги.

Как писала "Страна", неделю назад стало известно об отставке британского премьера Бориса Джонсона. Формальным поводом к ней стал скандал с коронавирусной вечеринкой. Однако настоящая причина его ухода - экономический кризис в стране.

Также мы сообщали, что сегодня премьер Эстонии Кая Каллас официально подала в отставку по собственному желанию. Вместе с ней уходит и весь состав правительства.