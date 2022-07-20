Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Марио Драги и его правительству, несмотря на бойкот голосования со стороны некоторых партий.

Об этом сообщает ANSA.

Как отмечает издание, на заседании присутствовали 192 сенатора, из них участие в голосовании приняли 133. В итоге вотум доверия поддержали 95 сенаторов, против высказались 38.

При этом три больших партии – "Движение "5 звезд", "Вперед, Италия" и "Лига", входящие в коалицию, – не приняли участия в голосовании.

После голосования Драги отправился в резиденцию президента Италии Серджо Маттарелли, чтобы обсудить с ним свою дальнейшую судьбу.

Напомним, что накануне Драги не стал добиваться своей отставки, несмотря на все ожидания. Сегодня он выступил в парламенте, сделав ряд заявлений.

Он обвинил депутатов большинства в попытках "ослабить поддержку Украины" и "ослабить оппозицию президенту Путину". В своей речи, Драги очень часто хвалил свое правительство. В том числе, за "сокращения зависимости от российского газа с 40% до 25%" и "содействие Италии в мирных переговорах между Украиной и Россией по урегулированию продовольственного кризиса".

Примечательно, что депутаты ведущей партии "Движение пяти звезд" не аплодировали Драги.

Марио Драги возглавил кабинет министров Италии в феврале 2021 года.

Недавно он заявил совету министров, что скоро уходит в отставку, потому что его по-прежнему поддерживают не все партии в его расколотой коалиции.