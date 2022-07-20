Премьер-министр Италии Марио Драги не стал добиваться своей отставки, несмотря на все ожидания.

Сегодня он выступил в парламенте, сделав ряд заявлений.

Он обвинил депутатов большинства в попытках "ослабить поддержку Украины" и "ослабить оппозицию президенту Путину".

В своей речи, Драги очень часто хвалил свое правительство. В том числе, за "сокращения зависимости от российского газа с 40% до 25%" и "содействие Италии в мирных переговорах между Украиной и Россией по урегулированию продовольственного кризиса".

Также "премьер" Италии поделился своими планами на будущее. В частности "ликвидировать зависимость от российского газа в течении полутора лет".

Напоследок, он предложил восстановить пакт национального единства и сохранить доверие между законодательной и исполнительной властью. То есть - дал понять, что просить об отставке больше не собирается.

Примечательно, что депутаты ведущей партии "Движение пяти звезд" не аплодировали Драги.

Теперь политическую судьбу Марио Драги решат парламентарии. Вскоре они будут голосовать за выражение доверия правительству.

Марио Драги возглавил кабинет министров Италии в феврале 2021 года.

Ранее мы писали, что он заявил совету министров, что скоро уходит в отставку. Но пока само заявление не написано.

Причина - Драги по-прежнему поддерживают не все партии в его расколотой коалиции.