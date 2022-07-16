Итальянский премьер-министр Марио Драги "полон решимости" уйти с поста на следующей неделе, несмотря на отказ президента страны принять его отставку.

Об этом сообщает Bloomberg.

Причина - Драги по-прежнему поддерживают не все партии в его расколотой коалиции.

Марио Драги возглавил кабинет министров Италии в феврале 2021 года.

Напомним, премьерское заявление об отставке прозвучало после того, как вторая по величине фракция большинства, "Движение пяти звезд", воздержалась при голосовании за вотум доверия правительству.

"И, судя по тому, что Драги намерен в любом случае уходить с поста премьера, достичь консенсуса внутри коалиции ему не удается.

Для Украины это негативный сигнал: в правительстве Италии уже говорят об остановке помощи Киеву в случае ухода Драги", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что президент Италии Серджо Маттарелла отказался принимать отставку премьера страны Марио Драги.

Также мы писали, что европейским правительствам предрекли вал отставок из-за экономических проблем в странах.