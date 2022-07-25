ГБР сообщило о подозрении в госизмене двоим бывшим членам правительства времён Виктора Януковича из-за "Харьковских соглашений", которыми срок пребывания Черноморского флота РФ был продлён с 2017 года до 2042 года в обмен на скидку на газ.

Об этом сообщает ГПУ.

Речь о бывшем главе МИД и экс-главе Минюста. Фамилии не называются, но указанные должности в 2010 году занимали Константин Грищенко и Александр Лавринович.

Отметим, что сегодня экс-замминистра иностранных дел (занимался в 2010 году харьковскими соглашениями) Руслан Демченко был снят с должности первого замсекретаря СНБО.

"По данным следствия, в апреле 2010 года подозреваемые по предварительному сговору группой лиц с бывшими президентом и премьер-министром, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в нарушение Конституции Украины, Закона О международных договорах Украины", без фактического рассмотрения проекта Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по пребыванию Черноморского флота РФ на территории нашего государства заинтересованными органами и проведения обязательной правовой экспертизы, согласовали ее без замечаний", - говорится в сообщении.

Силовики говорят, что "Харьковские соглашения" создали "благоприятные условия для дальнейшего переоснащения и модернизации вооружения" черноморского флота РФ, а также его увеличения на территории АР Крым и Севастополя, "вместо вывода из Украины".

Напомним, что в мае ГБР получила добро на заочное следствие по Азарову за подписание "Харьковских соглашений".

А в Раде вообще предлагали люстрировать нардепов, голосовавших за "Харьковские соглашения" и "диктаторские законы"