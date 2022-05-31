Госбюро расследований начнет следствие по экс-премьеру Украины Николаю Азарову, которого подозревают в госизмене.

Как сообщает пресс-служба ГБР, речь идет о подписании в 2010 году "Харьковских соглашений"‎ о продлении сроков базирования Черноморского флота РФ в Севастополе до 2042 года в обмен на 100-долларовую скидку в цене каждой тысячи кубометров газа.

В ДБР говорят, что прокуратура установила, что Азаров действовал в интересах России, когда подписывал это соглашение.

Печерский райсуд Киева согласился с аргументами и дал добро на заочное уголовное расследование.

Накануне суд дал добро на арест Виктора Януковича за подписание Харьковских соглашений.

А в Верховной Раде предлагают люстрировать нардепов, голосовавших за "Харьковские соглашения" и "диктаторские законы".

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.