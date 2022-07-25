Нардеп Ярослав Железняк дал понять, что новым генпрокурором станет глава правового комитета Рады, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин.

"Генпрокурора мы скоро получим. Будет преемственность традиций: председатель правого комитета ВРУ - генпрокурор", - написал Железняк, имея в виду, что прошлый генпрокурор Ирина Венедиктова также была до назначения главой правового комитета.

А вот назначение нового главы СБУ, по информации Железняка, пока откладывается.

Отметим, что сразу после отставки Ирины Венедиктовой "Страна" разбиралась, кто станет новым генпрокурором Украины. Там мы писали о кандидатуре Костина.

49-летний одесский адвокат Костин прошел в Раду по избирательному списку СН под номером 108 как беспартийный. Но с 10 ноября 2019 года он уже член партии. Когда Венедиктова еще руководила правовым комитетом, он был ее заместителем, возглавляя подкомитет по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека и альтернативного решения споров.

В базе YouControl Костин фигурирует как сооснователь общественной организации "Одесский дипломатический клуб" и адвокатской компании "Право", которой и руководил.