В Раде сообщили. что новым генпрокурором станет глава правового комитета Андрей Костин
Нардеп Ярослав Железняк дал понять, что новым генпрокурором станет глава правового комитета Рады, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин.
"Генпрокурора мы скоро получим. Будет преемственность традиций: председатель правого комитета ВРУ - генпрокурор", - написал Железняк, имея в виду, что прошлый генпрокурор Ирина Венедиктова также была до назначения главой правового комитета.
А вот назначение нового главы СБУ, по информации Железняка, пока откладывается.
Отметим, что сразу после отставки Ирины Венедиктовой "Страна" разбиралась, кто станет новым генпрокурором Украины. Там мы писали о кандидатуре Костина.
49-летний одесский адвокат Костин прошел в Раду по избирательному списку СН под номером 108 как беспартийный. Но с 10 ноября 2019 года он уже член партии. Когда Венедиктова еще руководила правовым комитетом, он был ее заместителем, возглавляя подкомитет по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека и альтернативного решения споров.
В базе YouControl Костин фигурирует как сооснователь общественной организации "Одесский дипломатический клуб" и адвокатской компании "Право", которой и руководил.