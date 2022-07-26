На фоне роста военных расходов финансовые ресурсы Украины могут закончиться "уже этой осенью". По прогнозу инвестиционного директора британской управляющей компании Abrdn, исчерпание ресурсов "обернется катастрофой".

Об этом пишет Financial Times.

"Если они сожгут свои резервы, им придется решить, платить ли им солдатам или медсестрам. У них будут проблемы с управлением школами и больницами", - заявил он.

Поддержка из-за рубежа идет недостаточно быстро, из обещанных иностранными правительствами и фондами 38 млрд предоставлены лишь 12,7 млрд.

"Нужно что-то делать внутри страны - либо повышать налоги, либо сокращать расходы, которые не являются критическими. Все думали, что война скоро закончится. Но на это уйдут месяцы, если не годы", - сказал изданию профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко.

Накануне советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что дефицит бюджета Украины, который сейчас держится на уровне пяти миллиардов долларов, к концу года достигнет $50 млрд.

Также "Страна" рассказывала, что в Украине уже начались задержки по бюджетным выплатам. В нашем материале мы разбирались, с чем это связано и что будет дальше.

Война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.