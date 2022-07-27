Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию 18:00 27 июля. Противник активно обстреливал населенные пункты и вел разведку украинских позиций.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

На Северском направлении подразделения врага обстреляли из артиллерии Сеньковку и Хреновку Черниговской области и Прогресс и Бачевск Сумской области. Противник задействовал для воздушной разведки разведывательную авиацию и БПЛА.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения украинских подразделений. Значительное внимание противник уделяет разведке для разоблачения системы нашей обороны и выявления огневых позиций артиллерии.

На Харьковском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы Харькова, Рубежного, Чугуева, Цуповки, Борщева, Зрубанки, Ивановки, Русской Лозовой, Коробочкино, Базалиевки, Питомника.

На Славянском направлении задействовал артиллерию для обстрелов вблизи Адамовки, Пашкового, Долины, Грушевахи, Шевеловки, Вернополья, Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки и Бражковки. В районе населенного пункта Пасека силами разведывательной группы пытался разоблачить позиции наших войск. Группа была обезврежена.

На Донецком направлении противник штурмовыми действиями продолжает попытки улучшения тактического положения в направлениях Краматорска и Бахмута.

На Краматорском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы возле Кривой Луки, Спорного, Григорьевки, Выемки, Северска и Дроновки. Нанес авиационный удар неподалеку от Серебрянки. Вел штурмовые действия в направлении Белогоровка - Верхнекаменское, понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении обстрелял из артиллерии районы Бахмута, Соледара, Яковлевки, Федоровки, Бахмутского, Покровского, Вершины, Зайцево, Сухой Балки и Веселого. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки и Покровского. Вражеские штурмы в Берестово и по направлениям Владимировка – Соледар и Роты – Семигорье ВСУ успешно отбили. Враг с потерями отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Зафиксированы обстрелы, в частности, районов Песков, Константиновки, Авдеевки и Гуляйполя. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Новоандреевки, Каменского и Ольговского.

На Южнобугском направлении враг обороняется и пытается не допустить продвижения подразделений ВСУ в глубь временно захваченной территории. Противник обстрелял из артиллерии и танков Осокоровку, Токарево, Ивановку, Андреевку, Киселевку, Партизанское, Кавказ, Степную Долину, Котлярево и Поляну. Нанес авиаудары неподалеку от Любомировки и Новониколаевки.

В акватории Черного моря корабельная группировка врага продолжает выполнять задачи по прикрытию сухопутной группировки и изоляции района ведения боевых действий. В настоящее время вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные виды вооружений: фосфорные и кассетные боеприпасы. Эти и другие нарушения законов и обычаев войны системно фиксируются и документируются для международных уголовных институций. Ответственность оставшихся в живых оккупантов неизбежна.

А пока наши подразделения продолжают успешно противостоять врагу. Противнику все труднее восполнять потери, особенно в живой силе.

Война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.