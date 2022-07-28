Контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Украинские силы, скорее всего, установили плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированной Россией территории.

Об этом заявляет британская разведка.

Украина использовала свою новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить как минимум три моста через Днепр, от которых зависит снабжение Россией территорий, находящихся под ее контролем. Один из них, 1000-метровый Антоновский мост под Херсоном, был поврежден на прошлой неделе, а после повторного удара ВСУ 27 июля он, весьма вероятно, сейчас непригоден, сообщает разведка.

По данным Минобороны Британии, 49-я армия России дислоцируется на западном берегу Днепра и сейчас "выглядит очень уязвимой". Херсон сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий, сообщает британская разведка.

Напомним, в сводке Генштаба говорится, что ВСУ отбили штурмы россиян под Херсоном.

Также мы писали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рекомендовал россиянам скорее покинуть Херсон.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.