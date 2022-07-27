На время восстановления Антоновского моста под Херсоном движение через Днепр будет организовано с помощью паромных переправ. Об этом заявил назначенный оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, движение по мосту планируется восстановить в ближайшее время.

Также соцсети публикуют новое, более полное, видео попаданий по Антоновскому мосту под Херсоном. Судя по кадрам, прилеты пришлись по одному из участков.

Видно около 10 пробоин. Сам мост не обрушен.

Напомним, по мосту в очередной раз ударили этой ночью. В ВСУ заявили об ударе по мосту из артиллерии, оккупационные власти Херсонской области закрыли мост для движения после ударов. Также, как заявили в оккупированном Херсоне, ВСУ ударили по железнодорожному мосту через Днепр.

Как писала "Страна", оккупационные "власти" Херсонщины и ранее пытались оборудовать переправу на месте поврежденного Антоновского моста.

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после ударов по Антоновскому мосту посоветовал россиянам самим покинуть побыстрее Херсон. "Третьего предупреждения может не быть", - написал он.

Война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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