Назначенные россиянами оккупационные "власти" Херсонской области заявили, что кроме Антоновского моста украинские военные ударили также по железнодорожному мосту через Днепр.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Чуть выше по течению есть железнодорожный мост, туда тоже две ракеты прилетело", - заявил "глава Херсонской областной администрации" Владимир Сальдо.

Выше по течению находится Антоновский железнодорожный мост.

Напомним, что ночью ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту в Херсоне. Движение по нему после обстрела перекрыто.

Британская разведка считает, что если переправа через Днепр окажется невозможной и российские войска в оккупированном Херсоне будут отрезаны, это будет значительным военным и политическим провалом для России.

Война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.