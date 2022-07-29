Россия ежедневно перебрасывает с Донбасса на Херсон через Мелитополь по три-четыре колонны военной техники.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Уже четвертый день мы наблюдаем военную технику, которая проходит транзитом через Мелитополь. Это три-четыре колонны в день. Россияне идут как через центр города, так и по окрестностям, в каждой колонне – от 20 до 30 единиц техники. Это разного рода вооружения: от танков до боевых машин десанта, боевых машин пехоты. Также едет просто бронированное вооружение и пехотные войска", – сказал Федоров.

По его словам, вся техника и живая сила направляются в сторону Херсона и Крыма из Донбасса, Мариуполя и Бердянска.

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Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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