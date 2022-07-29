Некоторые переданные Украине немецкие гаубицы Panzerhaubitzen 2000 нуждаются в ремонте из-за слишком интенсивных боев.

Об этом пишет немецкий Spiegel.

В бундесвере считают, что проблемы связаны с высокой интенсивностью, с которой украинские вооруженные силы используют орудия.

Из-за большой интенсивности использования, механизм заряжания гаубицы подвергается огромной нагрузке.

Бундесвер считает 100 снарядов в день задачей высокой интенсивности, но украинцы, видимо, выпустили гораздо больше снарядов, пишет Spiegel.

Изначально федеральное правительство поставило Украине семь артиллерийских систем Panzerhaubitze 2000, а затем еще три.

Panzerhaubitze 2000 - одна из самых передовых артсистем в мире, отличается высокой скорострельностью, которая достигает до 10 выстрелов в минуту.

Ранее сообщалось, что Германия передала Украине три РСЗО MARS-II и еще три гаубицы Panzerhaubitze 2000, а также согласилась продать Украине 100 самоходных гаубиц PzH-2000.

Война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.