Германия передала Украине все три обещанные реактивные системы залпового огня MARS-II, а также три дополнительные самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Об этом сообщается на сайте Минобороны ФРГ. Также передачу подтвердила глава ведомства Кристина Ламбрехт.

Отметим, что Mars II – это реактивная система залпового огня, являющаяся лицензионной копией американской M270.

Изначально сообщалось о передаче именно трех таких РСЗО, так что дальнейшие поставки не предвидятся.

Отметим, что Германия уже второй день подряд продолжает поставлять в Украину обещанное тяжелое вооружение. Буквально вчера ФРГ передала Украине первые три зенитные самоходные установки Gepard.

В то же время сообщалось, что Германия задерживает поставки Украине ЗРК Iris-T SLM.

Война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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