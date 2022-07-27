Германия согласилась продать Украине 100 самоходных гаубиц PzH-2000
Правительство ФРГ, не афишируя, дало согласие на продажу 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 Украине.
Об этом пишет журнал Der Spiegel.
По данным издания, производитель оценил бюджет на 100 самоходных гаубиц в 1,7 миллиарда евро.
Этот объем во много раз превысит предыдущие поставки вооружений на сумму около 600 млн евро, пишет немецкое издание.
Пока не ясно, когда первые гаубицы поступят в Украину. Ожидается, что производство всех гаубиц займет несколько лет.
Напомним, что ранее мы писали, что Германия передала Украине три РСЗО MARS-II и еще три гаубицы Panzerhaubitze 2000.
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