Правительство ФРГ, не афишируя, дало согласие на продажу 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 Украине.

Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По данным издания, производитель оценил бюджет на 100 самоходных гаубиц в 1,7 миллиарда евро.

Этот объем во много раз превысит предыдущие поставки вооружений на сумму около 600 млн евро, пишет немецкое издание.

Пока не ясно, когда первые гаубицы поступят в Украину. Ожидается, что производство всех гаубиц займет несколько лет.

Напомним, что ранее мы писали, что Германия передала Украине три РСЗО MARS-II и еще три гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.