Минобороны ФРГ опубликовало видео стрельбы из самоходных артиллерийских гаубиц Panzerhaubitze 2000, которые Германия собирается поставлять Украине.

Напомним, что накануне Германия передала Украине еще три гаубицы Panzerhaubitze 2000 и все три обещанные РСЗО MARS-II.

А также, не афишируя, согласилась продать Украине 100 самоходных гаубиц PzH-2000 за 1,7 миллиарда евро. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

Этот объем во много раз превысит предыдущие поставки вооружений на сумму около 600 млн евро.

Однако пока не ясно, когда первые гаубицы поступят в Украину. Ожидается, что производство всех гаубиц займет несколько лет.

Также напомним, что пару дней назад Германия передала Украине первые три зенитные самоходные установки Gepard. Всего ожидается, что Украина получит 15 "Гепардов".

Продолжаются переговоры по поставкам Украине танков Leopard и Abrams.

А вот поставки Украине ЗРК Iris-T SLM Германия задерживает.

Война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.