Германия передаст Украине 16 бронированных мостоукладчиков Biber, которые позволяют возводить мосты для преодоления водных или иных преград в бою.

Об этом сообщает Минобороны ФРГ в Twitter.

Сроки поставок не уточняются.

На сайте ведомства говорится, что машины Biber позволяют быстро развернуть мост на месте водных преград и сложного рельефа, где ширина переправы составляет не более 20 метров.

Состоит такой мост из двух секций по 11 метов в длину и четыре метра в ширину и может выдерживать тяжелую бронетехнику.

Ранее Германия передала Украине три РСЗО MARS-II и еще три гаубицы Panzerhaubitze 2000, а также согласилась продать еще 100 таких самоходных гаубиц.

На днях ФРГ передала Украине первые три зенитные самоходные установки Gepard.

Однако Германия задерживает поставки Украине ЗРК Iris-T SLM.

Война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.