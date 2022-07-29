Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

В разговоре Рютте заявил, что его страна не прекратит поставки военной помощи Украине этим летом.

При этом ранее Министерство обороны Нидерландов заявило, что страна приблизилась к пределу своих возможностей по оказанию военной поддержки.

Статс-секретарь Министерства обороны королевства Кристоф ван дер Мат сказал, что запасы Нидерландов "не заполнены военной техникой до отказа".

Напомним, премьер Нидерландов Марк Рютте призвал Запад предоставить Украине больше тяжелого вооружения.

Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

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