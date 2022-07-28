В четверг, 28 июля, в День государственности Украины, президент Владимир Зеленский переговорил по телефону со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.



"В День Крещения Киевской Руси-Украины и День украинской государственности пообщался с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Поблагодарил за молитвы и пожелания победы и мира. Рассказал о страшных преступлениях агрессора, разрушении почти 200 храмов", - поделился президент Украины.

Напомним, сегодня впервые Украина отмечает День государственности, который совпадает с Днём крещения Руси.

Мы также писали, что в страну с визитом прибыл президент Литвы. Сегодня он вручил Владимиру Зеленскому высшую государственную награду - орден Витовта Великого.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

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