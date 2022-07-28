Сегодня в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. На встрече с Зеленским он вручил коллеге высшую государственную награду Литвы – орден Витовта Великого.

Президент Литвы заявил, что эта награда принадлежит Зеленскому и всему украинскому народу.

"В этот особенный день, когда Украина впервые празднует День государственности, обращусь к украинскому народу в Верховной Раде. Также встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским и вручу ему орден Витовта Великого - высшую литовскую государственную награду", - сообщал ранее Науседа в своем аккаунте в Twitter.

Орден был учрежден в 1930 году в память 500-летия со дня смерти князя Витовта для награждения литовских и иностранных граждан за особые заслуги перед Литовским государством.

Как писала "Страна", перед этим президент Литвы был в Украине в апреле. Тогда он вместе с коллегами из Польши, Эстонии и Латвии встретились с Зеленским и съездили в разрушенную Бородянку.

Тем временем война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.