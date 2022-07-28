В четверг, 28 июля, в украинскую столицу поездом прибыл президент Литвы Гитанас Науседа.

Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте. Там же он опубликовал фото с вокзала.

"Только что приехал в Киев. В этот особый день, когда Украина впервые отмечает День государственности, выступлю перед украинским народом в Верховной Раде. Также встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским, вручу ему орден Витовта Великого - высшую государственную награду Литвы", - написал литовский президент.

Напомним, перед этим президент Литвы был в Украине в апреле. Тогда он вместе с коллегами из Польши, Эстонии и Латвии встретились с Зеленским и съездили в разрушенную Бородянку.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.