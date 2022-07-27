Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что президент Владимир Зеленский во второй раз пригласил немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев. Об этом Мельник рассказал в прощальном интервью Zeit.

"Мы все еще ждем его визита в Киев. В последнем телефонном разговоре президент Зеленский лично пригласил его во второй раз", - сказал Мельник.

По его словам, он ценит в федеральном президенте то, что тот в отличие от Ангелы Меркель мгновенно отреагировал на критику его предыдущих связей с Россией. "За это он заслуживает уважения. Достаточно ли этого или нет, еще предстоит выяснить. Речь идет о немецкой политике и обществе, которые задают себе вопрос: как до этого дошло? Почему не удалось предотвратить эту войну на уничтожение? Я бы поговорил об этом с федеральным президентом Штайнмайером" – отметил дипломат.

Напомним, весной украинская сторона отказалась принимать Штайнмайера из-за многолетних тесных отношений с Россией. Вместо Штайнмайера в Киев пригласили федерального канцлера Шольца.

Позже состоялся разговор Зеленского со Штайнмайером, в котором тот пригласил немецкого президента и канцлера в Киев. В итоге Штайнмайер выразил готовность приехать в Украину и посчитал конфликт с Офисом президента решенным. Визит Олафа Шольца состоялся в июне.

После этого Зеленский обсудил со Штайнмайером возможность визита президента ФРГ в Киев, а немецкое издание Der Spiеgel опубликовало подробности конфликта между Зеленским и Штайнмайером.

Также "Страна" писала о всех скандалах с уволенным послом Мельником, который защищал Бандеру, называл Шольца "колбасой", критиковал Меркель. Впрочем, сам Мельник назвал свою отставку "процедурным решением" и заявил, что она не связана с его критическими высказываниями в адрес властей Германии.

Тем временем война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.