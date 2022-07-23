Новым послом Украины в Берлине вместо скандально известного Андрея Мельника станет 47-летний Алексей Макеев.

Об этом сообщает немецкий телеканал RTL II со ссылкой на источники. Министерство иностранных дел Германии получит официальную информацию о его назначении только через две недели.

С 2014 по 2020 год Алексей Макеев возглавлял политотдел МИД. В настоящее время он работает специальным уполномоченным по вопросам санкций. По информации RTL, дипломат хорошо владеет немецким и английским языками.

Напомним, скандальный предшественник Макеева Андрей Мельник был отозван из Германии Владимиром Зеленским 9 июля после семи лет работы в Берлине.

Ранее мы рассказывали о главных скандалах с уволенным послом Украины в Германии Андреем Мельником.

Также "Страна" сообщала, что уволенного Андрея Мельника могут назначить заместителем главы МИД Украины.

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