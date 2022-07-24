Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в воскресенье, 24 июля.

"Завтра начинается важная неделя, когда мы впервые отметим День Украинской Государственности 28 июля. Во время такой жестокой войны, на шестом ее месяце. После восьми лет войны на Донбассе. Но отметим. Вопреки всему. Потому что украинцев не сломать. После всего, что прошел наш народ, после всего, чему мы научились за столетие, украинцы никогда не отдадут независимости. Поэтому не расслабляемся и, как и каждый день в течение пяти месяцев, делаем все, чтобы нанести врагу наибольшие потери и собрать для Украины как можно больше поддержки. На этой неделе будут важные визиты наших партнеров, будут важные переговоры, а самое главное – будет дальнейшее продвижение украинских позиций. На фронте, в дипломатии и экономике", - сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что посол США в Украине Бриджит Бринк надеется, что Запад сможет предотвратить аннексию украинских территорий.

Также "Страна" сообщала, что в подготовке деоккупации острова Змеиный украинским военным помогал британский спецназ.

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".