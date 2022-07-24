Посол США в Украине Бриджит Бринк надеется, что западные союзники смогут как-то предотвратить аннексию захваченных Россией украинских территорий. Но конкретных мер в этом направлении дипломат не озвучила.

В интервью Бринк "Радио Свобода" прозвучал вопрос - как США будут предотвращать референдумы на захваченных территориях? Конкретно - могут ли США и союзники уже сейчас предпринять какие-либо меры, чтобы предотвратить аннексию? Бринк ответила: "Я на это надеюсь".

Она напомнила, что Белый дом обнародовал разведданные о том, какими могут быть планы РФ по аннексии территорий. Такими публичными обсуждениями этой темы, США надеются привлечь союзников "к повышению цены" для россиян за попытки аннексии.

"Наша позиция заключается в том, чтобы одновременно привлекать внимание к этому и убедиться в том, что наши союзники и партнеры об этом знают, а потом предпринять шаги, если Россия все-таки решит это сделать", - объяснила Бринк.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как россияне хотят отключить от Украины Запорожскую АЭС и чем это чревато.

Также "Страна" сообщала, что "власти" оккупированной Запорожской области назвали сроки подготовки "референдума" о присоединении к Российской Федерации.