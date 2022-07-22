Российский оппозиционер и шахматист Гарри Каспаров "почти уверен", что российский президент Владимир Путин объявит о присоединении оккупированных территорий Украины к РФ в свой день рождения - 7 октября.

Об этом он заявил "Обозревателю".

В этот день Путину как раз исполнится 70 лет.

"Я почти уверен, что к 7 октября, к 70-летнему путинскому юбилею (диктаторы очень любят юбилеи), планируется объявление победы в границах захваченных территорий, значит надо просто зафиксировать территориальные приобретения, окопаться и ввести переговоры с позиции силы, как считает Путин", - сказал Каспаров.

Напомни, ранее западные аналитики заявляли, что "референдумы" об аннексии оккупированных украинских территорий Россия проведет 11 сентября. А еще ранее предполагались даты 9, 14 и 15 мая, но они так и не осуществились.

Россия же официально никаких дат по проведению "референдумов" не подтверждала - как и самих намерений их проводить. Впрочем, представители назначенных РФ "администраций" в захваченных областях Украины говорят, что "плебисциты" состоятся не позже осени.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

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