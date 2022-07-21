Россия планирует провести "референдум" о присоединении захваченных территорий Украины в середине сентября.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным издания, "референдум" пройдет на всех захваченных территориях и там, где РФ удастся закрепиться к сентябрю.

Его подготовкой займется первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Если РФ удастся воплотить такой сценарий, неподконтрольная территория расширится на 1/5 территории Украины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ планирует взять под контроль "ряд других территорий" Украины, а не только лишь "ЛДНР".

А в Американском институте изучения войны заявляли, что РФ попытается официально аннексировать все оккупированные территории уже 11 сентября. Для чего там проведут "голосования".

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