В составе ВСУ - более 50 тысяч женщин, с учетом работающих там гражданских. Собственно женщин-военнослужащих - 38 тысяч, в том числе около 5 тысяч - на передовой. Такие цифры озвучила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Среди них есть танкистки, артиллеристки и даже инструктор по глубоководному военному дайвингу", - сказала она, выступая на Киевском саммите первых леди и джентльменов, который проходит сегодня, 24 июля.

По ее словам, Украина имеет один из самых больших показателей количества женщин в Вооруженных Силах среди стран-членов НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что со стороны Украины сейчас воюет 700 тысяч человек. Это в пять раз больше, чем было на момент 24 февраля.

Напомним, через 3 месяца, с 1 октября 2022 года, стартует процесс постановки украинских женщин на воинский учет. Однако в Генштабе ВСУ сообщили, что женщин будут брать на воинский учет лишь с их согласия, в добровольном порядке. Военные говорят, что сейчас нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете.