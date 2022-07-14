Женщин будут брать на воинский учет лишь с их согласия, в добровольном порядке.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Военные говорят, что сейчас нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете.

Напомним, через 3 месяца, с 1 октября 2022 года, стартует процесс постановки украинских женщин на военный учет.

Соответствующий приказ Минобороны был подписан в декабре 2021 года и тогда в него вошли сотни профессий и специальностей, обладательницы которых должны были явиться в военкомат и встать на учет.

После поднявшегося скандала список несколько сократили, но он все равно остался очень обширным.

"Страна" разбиралась, что значит это решение и будут ли украинок выпускать за границу, если они встанут на учет.

В МВД уже сказали, что нет - украинки, которые станут на воинский учет, не смогут уехать за границу.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.