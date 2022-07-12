Женщины, которые с 1 октября станут на воинский учет, не смогут уехать за границу.

Об этом заявил в комментарии ТСН экс-советник главы МВД Виктор Андрусив.

"Те женщины, которые с 1 октября будут на военном учете и многие уже там были, по тем профессиям, которые были ранее забронированы, подпадают под общие правила - они могут выехать только в соответствии с определенным разрешением", - объяснил он.

По его словам, принцип тот же, что и с ограничениями, которые действуют сейчас в отношении мужчин.

"То есть мужчины могут уехать, но им нужно для этого отдельное разрешение или внесение в специальную систему", - сказал Андрусив.

Экс-советник главы МВД также уточнил, что на самом деле речь идет о незначительном количестве женщин, которых затронут указанные ограничения.

"Поскольку у нас в стране многие люди не умеют читать дальше заголовков разъясняю о военном учете женщин.

Никто женщин массово на учет ставить не будет. Женщины состоят на учете по отдельным профессиям все время. В апреле был расширен список профессий женщин, которые должны быть на учете. 4. Именно женщины этих дополнительных профессий и будут учитываться.

Речь идет об очень незначительном количестве женщин. По моим оценкам, несколько тысяч", - написал Андрусив в своем Телеграм-канале.

Напомним, ранее в комментарии "Стране" Андрусив заявлял ровно обратное - что женщин ограничивать в выезде не будут.

Подробно о том как будет идти постановка на учёт женщин с 1 октября мы рассказывали здесь.

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